Главный тренер минского «Динамо»: мы проиграли не СКА, а себе. Сами виноваты

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче со СКА (2:6, 1-1).

«Мы ожидали стремительного начала со стороны СКА, так и получилось. Три гола в первом периоде – это наши подарки им. Мы недостаточно жёстко играли перед своими воротами, проигрывали им борьбу за шайбы. Бум – 0:3 после первого.

Но мы чувствовали, что всё ещё в игре и можем выкарабкаться, потому что верим в себя. Следующие 40 минут мы смогли вернуться в игру, создавали хорошие моменты в третьем периоде, пару раз попали в штангу. Если бы забили эти моменты, результат мог бы быть другим. Но удача была не на нашей стороне.

Мы выложились сегодня, но сегодня мы не следовали рецепту победы. Мы сами виноваты. СКА нас не обыграл, мы сами себя обыграли. Это обнадёживает, потому что это мы можем исправить.

Не соглашусь, что это было два разных матча по содержанию. Мы подарили СКА три гола в первом периоде, но мы знаем, как они играют, как мы играем. Если бы мы забили свои моменты, игра была бы другой. Так бывает. Мы знали, что легко не будет. Когда я говорю, что мы готовы зажигать, это потому что мы голодны и верим. Главное – составить правильный рецепт победы, мы это сделаем», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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