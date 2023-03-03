Вудкрофт — о серии со СКА: в Минске «Динамо» будет зажигать

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче со СКА (2:6, 1-1).

«Не думаю, что залезать под кожу – единственный способ противостоять СКА. Мы уважаем соперника, уважаем их тренерский штаб, игроков, их талант. Но с началом матча должно быть настолько сильное уважение, чтобы перестать его проявлять. Надо играть максимально жёстко, заряженно, и сохранять дисциплину. Это правильный рецепт. С ними надо играть жёстко и верить в себя. Сегодня мы не следовали рецепту. Я знаю, что это значит, вы можете сами решить, что это значит. Главное, что мы можем это исправить.

Шостак бился, очень хорошо сыграл в воротах в первых двух матчах. Душак и Лалонд травмированы, оба пропустят несколько дней. Ещё слишком рано говорить, что Меркли и Пакетт могут пропустить следующий матч, рано что-то говорить. Не согласен, что Пакетт сегодня был перезаряжен и не контролировал эмоции. Седрик так всегда играет, жёстко, в тело. Не видел инцидента в конце матча, не могу это комментировать. Он играет жёстко, соперник это знает, видит и чувствует. Рады, что он в нашей команде.

Эта игра позади, готовимся к третьему матчу. В Минске будем зажигать. Вся наша команда зажигала, не только канадцы. Посмотрите на Сапего, Ковгореню, Горбунова, не только канадцы. Мы должны играть определённым образом, как было в первом матче. Моральный дух команды силён, все это видят. Хотим дома показать хорошее шоу, хороший результат», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.