Р. Ротенберг: лидер нашей страны использует философию дзюдо. СКА берёт пример с лучших

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (6:2, 1-1).
«Сильные стороны соперника использовать против самого соперника – это философия дзюдо. Есть уважаемые люди, лидер нашей страны. Мы также используем эти методики, берём пример с лучших.
Важная победа, спасибо команде, сыграли единым кулаком. Я говорил до начала серии, что нам нужна спортивная злость. Плей-офф – совершенно новый турнир, всё начинается сначала. Каждый игрок должен выйти на новый уровень. Сильный соперник, много канадцев. Вы и сегодня, и в предыдущей игре видели канадский стиль, провокации, лезут под кожу. Это хоккей, нам нужно уметь держать удар, не вестись на грязные канадские штучки и на провокации отвечать голами. Это хоккей, часть плей-офф, побеждает всегда команда, которая сильнее духом, дружнее. Сегодня вы это увидели, мы вернулись в игровой режим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 3 марта 2023
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