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Форвард минского «Динамо» был удалён до конца матча со СКА за удар Никишина в область паха

Канадский нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт получил «5+20» в концовке матча первого раунда плей-офф КХЛ со СКА.

На 58-й минуте форвард белорусской команды ударил российского защитника санкт-петербургской команды Александра Никишина клюшкой в область паха. Пакетта удалили до конца матча. К тому моменту счёт был 4:2 в пользу СКА. Спустя всего 81 секунду подопечные Романа Ротенберга реализовали численное преимущество.

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Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (3:0, 0:1, 2:1).

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