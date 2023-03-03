Р. Ротенберг: будем стремиться, чтобы наш хоккей был примером для маленьких мальчишек

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (6:2, 1-1).

«Будем стремиться, чтобы наш хоккей был примером для маленьких мальчишек. Чтобы как можно больше маленьких детей хотели выбрать хоккей как любимое дело, как хобби. Хотим, чтобы новое поколение стремилось победить. В итоге все будем работать над тем, чтобы обыграть Канаду в следующей игре. Сейчас работаем с теми канадцами, которые есть.

Мы играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник. Отталкиваемся от своей игры, хорошее начало – это половина дела. Забили хорошие голы, дальше довели дело до победы. Да, есть ошибки, проведём анализ. Всё только начинается, каждая игра начинается со счёта 0:0.

Задел сделали ребята без опыта плей-офф? Опыт не имеет здесь никакого значения. Когда выиграли первый Кубок Гагарина, у нас практически вся команда была без опыта плей-офф. Здесь внутреннее состояние, надо выходить на новый уровень, показывать свою лучшую игру в каждой смене. А ребята молодцы.

Сомнений по поводу того, кто сыграет в воротах, у меня не было. Мы ломаем голову каждый день, но сомнений у меня не было. Уверены в наших игроках. Есть хорошие новости – ребята, которые возвращаются. Фамилии озвучивать не буду, пусть это будет головной болью для соперника. Рассчитываем на ребят, которые восстанавливаются после травм. Думаю, в следующей игре вы увидите новые лица. Наши ребята играют на пределе, мы это видим в каждой игре. В таком хоккее на пределе бывают травмы, но это делает нас сильнее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.