Р. Ротенберг: Яшкин играл весь в крови, повёл СКА за собой. Таким и должен быть капитан
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с минским «Динамо» (6:2, 1-1) поделился мыслями о моменте с лидером команды Дмитрием Яшкиным. Чешский нападающий в конце первого периода после толчка на борт получил повреждение. Форвард ушёл в раздевалку в крови, однако вернулся во втором игровом отрезке.
«О чём говорил с Яшкиным перед вторым периодом? Нужно отдать должное нашему капитану, он повёл команду за собой. Играл весь в крови, это пример для всех наших игроков. Малой кровью мы не сможем ни одного матча выиграть, нам никто просто так ничего не отдаст. Таким и должен быть настоящий капитан, это пример для всех», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Новость по темеНападающий СКА Яшкин в крови покинул лёд после грубого толчка на борт игрока «Динамо»
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