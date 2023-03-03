Р. Ротенберг: Яшкин играл весь в крови, повёл СКА за собой. Таким и должен быть капитан

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с минским «Динамо» (6:2, 1-1) поделился мыслями о моменте с лидером команды Дмитрием Яшкиным. Чешский нападающий в конце первого периода после толчка на борт получил повреждение. Форвард ушёл в раздевалку в крови, однако вернулся во втором игровом отрезке.

«О чём говорил с Яшкиным перед вторым периодом? Нужно отдать должное нашему капитану, он повёл команду за собой. Играл весь в крови, это пример для всех наших игроков. Малой кровью мы не сможем ни одного матча выиграть, нам никто просто так ничего не отдаст. Таким и должен быть настоящий капитан, это пример для всех», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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