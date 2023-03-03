«Очевидно, это было не то, чего я ожидал». Новичок «Вашингтона» — об обмене из «Торонто»

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин прокомментировал свой обмен из «Торонто Мэйпл Лифс».
«Я был немного удивлён. Очевидно, это было не то, чего я ожидал. Грустно расставаться с товарищами по команде, но в то же время очень рад возможности приехать сюда.
Ты хочешь проявить себя и получить подходящую роль. Дело не только в том, чтобы прийти в команду и получить ту роль, которую хочешь — ты должен её заслужить. Я готов к этому и взволнован этим.
Мои сильные и слабые стороны? Я довольно креативный игрок. Стараюсь делать то, что вижу, так сказать, за пределами — пытаюсь читать игру. Это одна из моих сильных сторон. Я стараюсь быть двусторонним игроком, хорошо играю с шайбой, делаю хорошие прорывы. Кроме того, я ещё очень молод. Я хочу стать лучше во всех аспектах — и в нападении, и в защите, но больше всего в игре в обороне», — приводит слова Сандина The Athletic.
- 4 марта 2023
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:52
-
19:44
-
19:26