«Очевидно, это было не то, чего я ожидал». Новичок «Вашингтона» — об обмене из «Торонто»

Новичок «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин прокомментировал свой обмен из «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я был немного удивлён. Очевидно, это было не то, чего я ожидал. Грустно расставаться с товарищами по команде, но в то же время очень рад возможности приехать сюда.

Ты хочешь проявить себя и получить подходящую роль. Дело не только в том, чтобы прийти в команду и получить ту роль, которую хочешь — ты должен её заслужить. Я готов к этому и взволнован этим.

Мои сильные и слабые стороны? Я довольно креативный игрок. Стараюсь делать то, что вижу, так сказать, за пределами — пытаюсь читать игру. Это одна из моих сильных сторон. Я стараюсь быть двусторонним игроком, хорошо играю с шайбой, делаю хорошие прорывы. Кроме того, я ещё очень молод. Я хочу стать лучше во всех аспектах — и в нападении, и в защите, но больше всего в игре в обороне», — приводит слова Сандина The Athletic.

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