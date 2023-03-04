Российский голкипер Антон Худобин может перейти в «Авангард», «Металлург» или «Трактор». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, ранее Худобин в результате обмена перешёл из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхоукс». В нынешнем сезоне 36-летний россиянин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков.

Напомним, 36-летний вратарь в начале октября 2022 года был отправлен «Далласом» на драфт отказов. С драфта голкипера никто не забрал, и он отправился в АХЛ. Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Его контракт со средней зарплатой в $ 3,33 млн действует до конца текущего сезона.

В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, 91,6% отражённых бросков, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.