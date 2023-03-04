Российский голкипер Антон Худобин может перейти в «Авангард», «Металлург» или «Трактор». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, ранее Худобин в результате обмена перешёл из «Даллас Старз» в «Чикаго Блэкхоукс». В нынешнем сезоне 36-летний россиянин в НХЛ не выступал, проведя 24 матча за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» коэффициент надёжности российского вратаря составил 2,89 при 89,9% отражённых бросков.
Напомним, 36-летний вратарь в начале октября 2022 года был отправлен «Далласом» на драфт отказов. С драфта голкипера никто не забрал, и он отправился в АХЛ. Худобин является финалистом Кубка Стэнли в составе «звёзд» в сезоне-2019/2020, чемпионом мира 2014 года в составе сборной России. Его контракт со средней зарплатой в $ 3,33 млн действует до конца текущего сезона.
В общей сложности у россиянина 259 матчей в НХЛ, 91,6% отражённых бросков, он пропускал в среднем 2,50 шайбы за игру.
- 4 марта 2023
-
02:13
-
00:00
- 3 марта 2023
-
23:59
-
23:41
-
23:34
-
23:19
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:05
-
22:57
-
22:55
-
22:53
-
22:35
-
22:28
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:58
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:05
-
20:52
-
20:35
-
20:31
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:06
-
20:02
-
19:52
-
19:44