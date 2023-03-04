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Экс-игрок КХЛ и российский нападающий задействованы в обмене Клингберга в «Миннесоту»

Экс-игрок КХЛ и российский нападающий задействованы в обмене Клингберга в «Миннесоту»
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Стали известны детали обмена защитника «Анахайм Дакс» Йона Клингберга в «Миннесоту».

«Дакс» получили защитника Андрея Сустра, неподписанного российского нападающего Никиту Нестеренко и выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2025.

В нынешнем сезоне Йон Клингберг принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 24 (8+16) очка. У Клингберга действует контракт с кэпхитом $ 7 млн до конца текущего чемпионата.

Сустр сделал пять передач в 23 играх этого сезона и набрал 69 (11+58) очков в 361 игре НХЛ в составе «Тампы-Бэй», «Анахайма» и «Миннесоты». Также игрок выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».

Нестеренко был выбран «Миннесотой» в шестом раунде драфта НХЛ в 2019 году. 21-летний россиянин учится в Бостонском колледже.

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