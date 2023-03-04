Макдэвид показал 6-й результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (6:3) и довёл общее количество своих очков в текущем регулярном сезоне НХЛ до 121 (52+69). На это канадской суперзвезде потребовалось 63 матча.

Таким образом, Макдэвид показал 6-й результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков. Лучший результат за это время показал легендарный нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье, который в сезоне-1992/1993 набрал 120 очков за 47 матчей регулярки. Также Лемье набирал 120 очков за 50, 56 и 61 матч регулярных чемпионатов НХЛ. Дважды нападающий Уйэн Гретцки добирался до отметки в 120 набранных очков за 62 матча — в сезоне-1989/1990 и в сезоне-1990/1991.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.