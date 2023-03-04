Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид показал 6-й результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков

Макдэвид показал 6-й результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (6:3) и довёл общее количество своих очков в текущем регулярном сезоне НХЛ до 121 (52+69). На это канадской суперзвезде потребовалось 63 матча.

Таким образом, Макдэвид показал 6-й результат за последние 33 года в НХЛ по скорости достижения 120 очков. Лучший результат за это время показал легендарный нападающий «Питтсбурга» Марио Лемье, который в сезоне-1992/1993 набрал 120 очков за 47 матчей регулярки. Также Лемье набирал 120 очков за 50, 56 и 61 матч регулярных чемпионатов НХЛ. Дважды нападающий Уйэн Гретцки добирался до отметки в 120 набранных очков за 62 матча — в сезоне-1989/1990 и в сезоне-1990/1991.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Новость по теме
Ассист Костина и 3 голевые передачи Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Виннипег»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023