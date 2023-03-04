Нападающий «Нефтехимика» Чивилёв оценил свою драку с Радуловым

Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв поделился эмоциями после поражения в матче с «Ак Барсом» (1:4, 1-1 в серии), а также оценил свою драку с Александром Радуловым.

«Конечно, были заряжены после первой встречи, это же игры плей-офф. Ничего не меняли, играли в свой хоккей. Мы ожидали, что «Ак Барс» так побежит вперёд, но пропустили быстрые голы. Это надломило? Нет, всё было без паники, продолжили играть, как планировали изначально.

Драка с Радуловым? Да не знаю, была толкотня перед воротами. Сцепились, подрались, ничего необычного. Это плей-офф, это хоккей. Мне кажется, это мой первый бой», — цитирует форварда Metaratings.

По итогам матча команды набрали на двоих 64 штрафные минуты. Третий матч серии со стоится в Нижнекамске 5 марта.