Нападающий «Нефтехимика» Чивилёв оценил свою драку с Радуловым
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Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв поделился эмоциями после поражения в матче с «Ак Барсом» (1:4, 1-1 в серии), а также оценил свою драку с Александром Радуловым.
«Конечно, были заряжены после первой встречи, это же игры плей-офф. Ничего не меняли, играли в свой хоккей. Мы ожидали, что «Ак Барс» так побежит вперёд, но пропустили быстрые голы. Это надломило? Нет, всё было без паники, продолжили играть, как планировали изначально.
Драка с Радуловым? Да не знаю, была толкотня перед воротами. Сцепились, подрались, ничего необычного. Это плей-офф, это хоккей. Мне кажется, это мой первый бой», — цитирует форварда Metaratings.
По итогам матча команды набрали на двоих 64 штрафные минуты. Третий матч серии со стоится в Нижнекамске 5 марта.
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