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Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь»

Онлайн-трансляция второго матча первого раунда Кубка Гагарина «Авангард» — «Сибирь»
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Сегодня, 4 марта, в Омске пройдёт второй матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Авангардом» и «Сибирью». Начало матча — в 14:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу будет в прямом эфире показывать телеканал «Матч ТВ».

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область

Команды уже встречались между собой в матчах плей-офф КХЛ. В сезоне-2012/2013 в упорном противостоянии четвертьфинала Восточной конференции в семи матчах победу праздновал «Авангард». В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ команды разделили победы поровну, дважды обыграв друг друга.

В первом матче серии, прошедшем 2 марта в Омске, волевую победу в овертайме одержали хоккеисты «Сибири» со счётом 2:1. Гостям удалось спасти матч на последних минутах основного времени и перевести его в овертайм.

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