Нападающий «Нефтехимика»: мы выполнили план – взяли одну игру в Казани

Нападающий «Нефтехимика» Хантер Шинкарук подвёл итоги двух первых выездных матчей серии плей-офф в Казани с «Ак Барсом» (1-1 в серии).

«Каково играть в Казани против столь грозного «Ак Барса»? Это определённо интересно и увлекательно. Две команды из Татарстана выходят и бьют на каждом участке льда. Думаю, не только нам интересно быть в этом, но и болельщикам вне Татарстана смотреть на эту серию со стороны. Если интересны мои ощущения, то это невероятное противостояние. Вы сами могли наблюдать, что творилось в этой игре – эмоции били через край. Классная серия пока складывается, мы выполнили план – взяли одну игру здесь, поэтому с хорошим настроением едем домой. Надо пользоваться преимуществом своего льда и трибун, стараться побеждать.

Главный итог матчей в Казани? Думаю, мы достаточно измотали их за эти два матча, как физически, так и эмоционально. Посмотрим, как они восстановятся после этого, на нашей стороне будут эмоции и отсутствие давления. Постараемся максимально затянуть эту серию. Ждём наших болельщиков в Нижнекамске, всё самое интересное в этом дерби впереди», – цитирует Шинкарука Metaratings.ru.

Следующий матч серии пройдёт в Нижнекамске 5 марта. Начало встречи — в 17:00 мск.