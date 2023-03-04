Воронков — о драке Радулова: я просто помогал, но он бы и сам справился

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков после победы во втором матче серии с «Нефтехимиком» (4:1) прокомментировал эпизод с дракой Александра Радулова.

«Хорошая, боевая игра. Всех с победой. В эпизоде с дракой оттаскивал соперников от Радулова? Нет, я просто помогал. Но он бы и сам справился.

За счёт чего нашему звену с Ильёй Сафоновым и Александром Радуловым удаётся так много забивать? Все работают, стараются, моменты приходят через работу. Саня много подсказывает, говорит, что нужно работать и только работать, тогда всё будет получаться. Так и пришли к этому», — цитирует Воронкова пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, по итогам драки хоккеист «Нефтехимика» Андрей Чивилёв получил пять штрафных минут. Радулов получил пять минут за драку, две минуты за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф как зачинщик потасовки. Следующий матч серии состоится в Нижнекамске 5 марта.