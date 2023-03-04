Главный тренер «Нефтехимика» о драке Радулова: никаких там ударов не было, вам показалось

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение во втором матче серии с «Ак Барсом» (1:4) и оценил драку с участием Андрея Чивилёва и Александра Радулова.

«Мы не использовали свои хорошие моменты, одного гола недостаточно для победы. Боевая, хорошая игра, много силовых столкновений, добротный зрелищный, плей-оффовский хоккей. Извлечём из этого уроки, проанализируем свои действия, будем готовиться к домашним матчам.

Чивилёв пропустил два опасных удара от Александра Радулова? Всё нормально, даже к докторам не подходил. Он железный парень у нас, боец. Никаких там ударов не было, вам показалось.

Сказал, что вратарь Эмиль Гарипов может сыграть во втором раунде? Наверное, вы не так поняли. Я говорил про домашнюю серию, конечно, он будет играть в этих матчах», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, по итогам драки хоккеист «Нефтехимика» Андрей Чивилёв получил пять штрафных минут. Радулов получил пять минут за драку, две минуты за грубость и 10-минутный дисциплинарный штраф как зачинщик потасовки. Следующий матч серии состоится в Нижнекамске 5 марта.