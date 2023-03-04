«Югра» — первый в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в первом раунде плей-офф

В Верхней Пышме на стадионе «имени Александра Козицына» прошёл матч плей-офф ВХЛ между «Горняком-УГМК» и «Югрой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1 и выиграли серию с общим счётом 4-2.
«Югра» стала первым в истории ВХЛ победителем регулярного чемпионата, который покинул розыгрыш плей-офф уже в первом раунде. Ранее победители регулярки доходили минимум до полуфинала.
«Горняк-УГМК» занял 16-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Отметим, что героем серии с «Югрой» стал голкипер Владимир Галкин. Вратарь был отправлен в ВХЛ из «Автомобилиста» и по итогам серии отразил 242 броска, пропустив всего 10 шайб за шесть матчей. В текущем сезоне КХЛ Галкин провёл за «Автомобилист» 16 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 90,4%.
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