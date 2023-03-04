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«Югра» — первый в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в первом раунде плей-офф

«Югра» — первый в истории ВХЛ победитель регулярки, вылетевший в первом раунде плей-офф
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В Верхней Пышме на стадионе «имени Александра Козицына» прошёл матч плей-офф ВХЛ между «Горняком-УГМК» и «Югрой». Победу в матче одержали хозяева со счётом 2:1 и выиграли серию с общим счётом 4-2.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 6-й матч
04 марта 2023, суббота. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
2 : 1
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 Шиксатдаров (Поляков, Варлаков) – 11:42 (5x4)   1:1 Рассейкин (Грымзин, Журавлёв) – 36:16 (5x5)   2:1 Кузнецов – 48:46 (5x5)

«Югра» стала первым в истории ВХЛ победителем регулярного чемпионата, который покинул розыгрыш плей-офф уже в первом раунде. Ранее победители регулярки доходили минимум до полуфинала.

«Горняк-УГМК» занял 16-е место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Отметим, что героем серии с «Югрой» стал голкипер Владимир Галкин. Вратарь был отправлен в ВХЛ из «Автомобилиста» и по итогам серии отразил 242 броска, пропустив всего 10 шайб за шесть матчей. В текущем сезоне КХЛ Галкин провёл за «Автомобилист» 16 матчей, в которых одержал шесть побед с процентом отражённых бросков 90,4%.

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