Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чём беседовал с Овечкиным перед дедлайном НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о встрече с капитаном команды Александром Овечкиным в преддверии дедлайна Национальной хоккейной лиги. Специалист объяснил, о чём общался с российским нападающим.

«Я часто вижусь с нашими опытными игроками. Я встретился с Ови только для того, чтобы рассказать ему, что, на мой взгляд, произойдёт в команде в будущем. Просто чтобы он заранее знал все причины: почему то или иное должно было случиться и чего мы надеемся достичь благодаря сделкам в дедлайн», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

Отметим, что в период дедлайна «Вашингтон» обменял пятерых хоккеистов, чьи контракты подходили к концу: Дмитрия Орлова, Гарнета Хэтэуэя, Маркуса Юханссона, Эрика Густафссона и Ларса Эллера.