Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чём беседовал с Овечкиным перед дедлайном НХЛ

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о встрече с капитаном команды Александром Овечкиным в преддверии дедлайна Национальной хоккейной лиги. Специалист объяснил, о чём общался с российским нападающим.
«Я часто вижусь с нашими опытными игроками. Я встретился с Ови только для того, чтобы рассказать ему, что, на мой взгляд, произойдёт в команде в будущем. Просто чтобы он заранее знал все причины: почему то или иное должно было случиться и чего мы надеемся достичь благодаря сделкам в дедлайн», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.
Отметим, что в период дедлайна «Вашингтон» обменял пятерых хоккеистов, чьи контракты подходили к концу: Дмитрия Орлова, Гарнета Хэтэуэя, Маркуса Юханссона, Эрика Густафссона и Ларса Эллера.
- 4 марта 2023
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