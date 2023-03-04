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«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» во втором овертайме и сравнял счёт в серии

«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» во втором овертайме и сравнял счёт в серии
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Коростелёв (Яковлев, Карпов) – 13:54 (5x5)   0:2 Лайпсик (Фисенко, Минулин) – 28:58 (4x4)   1:2 Мэйсек (Широков, Валк) – 32:36 (5x5)   2:2 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 57:58 (6x5)   2:3 Яковлев – 84:25 (5x5)

На 14-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Яковлев и Максим Карпов. На 29-й минуте Брендан Лайпсик удвоил преимущество «Металлурга». На 33-й минуте Брукс Мэйсек отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Сергей Широков и Кёртис Валк. На 58-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль и сравнял счёт при игре «шесть на пять». На 85-й минуте Егор Яковлев принёс победу «Металлургу».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Магнитогорске.

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