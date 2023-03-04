«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» во втором овертайме и сравнял счёт в серии

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте Никита Коростелёв вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Егор Яковлев и Максим Карпов. На 29-й минуте Брендан Лайпсик удвоил преимущество «Металлурга». На 33-й минуте Брукс Мэйсек отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Сергей Широков и Кёртис Валк. На 58-й минуте Брукс Мэйсек оформил дубль и сравнял счёт при игре «шесть на пять». На 85-й минуте Егор Яковлев принёс победу «Металлургу».

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Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч пройдёт через два дня, 6 марта. Команды сыграют в Магнитогорске.