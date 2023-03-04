Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: видимо, тренеры не очень хорошо готовят команду

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:4, 1-1).

«Игроки успокоились после победы в первом матче? У нас взрослые ребята, они понимают, что один матч ещё ничто. Серия идёт до четырёх побед, а не до одной. Соперник был сегодня настроен, заряженность была видна с первых смен. И, конечно, большинство у нас работало сегодня плохо. Один гол забили, хотя большинства было предостаточно.

В чём причина проблем в большинстве? У нас есть тренер по большинству, он будет разбираться. Я думаю, что это не особо сильное понимание ответственности выхода в большинстве. Мне так кажется.

Сегодня ещё один момент: соперник добился того, чего хотел. У нас коллективная игра вообще пропала. Начали что-то выдумывать и не очень хорошо сыграли. То же самое на большинстве отразилось. Собранность и концентрация была на очень низком уровне.

Игроки «Сибири» часто искали первый пас? Целый сезон эта проблема. Откуда такое берётся, я, честно говоря, не знаю. Мне нравится команда «Авангард» своей заряженностью на атаку ворот. Я в конце концов показал даже игру «Авангарда», чтобы люди понимали, что от них хотят. Воз и ныне там пока, к сожалению. Видимо, тренеры не очень хорошо готовят команду», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.