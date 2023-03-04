«Команду подвёл, но затем её и выручил». Главный тренер «Авангарда» — об игре Якупова

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (4:1, 1-1).

«Упал ли с меня какой-то груз после первой победы в плей-офф? Конечно, хотелось победить в плей-офф. Пока не было этих побед. Они были в МХЛ, в ВХЛ. В КХЛ такого не было, это, конечно, приятно. Я благодарен ребятам за эту победу.

Почему не удаётся активно играть на протяжении всего матча? Мы всегда стараемся играть на победу. Просто в какие-то моменты не залетает шайба. Нужно не ждать третьего периода, чтобы играть агрессивно, – нужно, наоборот, с первого начинать агрессивно, держать шайбу в той зоне. Это должны делать нападающие. Их 12, их больше, чем защитников, они должны выполнять эту работу. Сегодня это получилось.

Игра Якупова? Огромная энергия – главное, чтобы Наиль использовал её правильно. Я считаю, хорошо, что он играет агрессивно. Я думаю, что, может быть, без этих удалений, без этих столкновений он, может быть, и не забил, и не помог. Мы с ребятами договорились, что, допуская ошибку, мы после этой ошибки должны играть лучше. То, что и сделал Наиль. Команду подвёл, но затем её и выручил», – передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.