«Я промолчу». Форвард «Сибири» — о жёсткой критике тренера после поражения от «Авангарда»

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение в матче с «Авангардом».

«Отличие сегодняшнего матча от позавчерашнего в том, что мы пропустили четыре гола. Наверное, соперник был более заряжен сегодня, отсюда такой результат. Мартемьянов сказал, что команда сегодня не «горела»? Не буду спорить с тренером, я промолчу.

Сложно сказать, что с дисциплиной сегодня. Возможно, психологически чуть расслабились. Тут много факторов влияет. Вроде сравняли счёт, начали правильно играть, но соперник забил хороший гол, и мы где-то поплыли. Не скажу, что прямо сдались, но где-то в глубине эта психология была.

Да, плохо большинство у нас пока идёт. Нервничаем, принимаем неправильные решения. Но есть время поправить этот момент. Домой едем с боевым настроем, мы готовились к затяжной, упорной серии», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.