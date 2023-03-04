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В конце матча «Торпедо» — «Динамо» произошла массовая стычка

В конце матча «Торпедо» — «Динамо» произошла массовая стычка
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В конце матча первого раунда плей-офф КХЛ между «Торпедо» и московским «Динамо» произошла массовая стычка.

С финальной сиреной несколько игроков бело-голубых попытались применить силовые приёмы против хоккеиста нижегородцев. После этого на защиту своего одноклубника встали другие игроки «Торпедо», в итога завязалась массовая стычка. По её итогам Даниил Бокун и Иван Муранов были наказаны двухминутными штрафами за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

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