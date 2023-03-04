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Агент финского форварда «Трактора» Пулккинена рассказал, готов ли хоккеист остаться в КХЛ

Агент финского форварда «Трактора» Пулккинена рассказал, готов ли хоккеист остаться в КХЛ
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Алёша Пилко, агент нападающего «Трактора» Теэму Пулккинена, ответил на вопрос, может ли его клиент остаться в Континентальной хоккейной лиге. У финского форварда подходит к концу соглашение с челябинским клубом.

«Теэму готов. Занимаемся этим вопросом. Пулккинен — игрок специфический. Но если его правильно использовать, то он будет очень-очень полезным. Без проблем может забивать по 30 голов за сезон. Однако для этого нужно, чтобы он стоял на своем месте на левом фланге, без больших экспериментов», — приводит слова Пилко «Спорт-экспресс».

Напомним, 31-летний Пулккинен — единственный финский хоккеист в КХЛ в нынешнем сезоне. Нападающий «Трактора» принял участие в 63 встречах в регулярном чемпионате, набрав 27 (15+12) баллов.

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