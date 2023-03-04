Ларионов: не хочу давать матчу слишком большой резонанс. Всё только начинается

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (5:2, 1-1).

«Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой и важной победой. От всего сердца, от команды хочу поблагодарить болельщиков, которые с первых секунд горячо вели нас вперёд и поддерживали нас в трудные минуты, и то же самое, когда мы играли «три на пять». Поэтому, наверное, это совместная победа. Но это только первый шаг. Не хотим давать слишком большой резонанс этому матчу, потому что счёт в серии 1-1 и всё только начинается.

Насколько доволен качеством игры? По качеству игры можно говорить очень долго, а я бы сегодня не хотел вдаваться в детали, потому что понимаю, о чём вы говорите, но в таких матчах, когда решаются многие вещи, есть разные факторы, влияющие на игру и её качество. Вы можете читать между строк, я не буду говорить, потому что это персональная этика. Были очень хорошие моменты, и был тот хоккей, в который мы хотим играть. В итоге ребята выдержали и выиграли матч. Это всё, что я скажу.

В первом периоде мы очень неплохо играли первые 10–15 минут, были правильные ходы и правильные мысли, присутствовала импровизация. Очень много затратили сил, чтобы начать хорошо и получить импульс в самом начале игры, потому что с такими командами нужно уметь выигрывать и начинать матч с гола. «Динамо» — системная команда, поэтому нам было важно начать хорошо и продолжать в таком же духе.

Второй период начали вальяжно? Сейчас немного другой уровень пресс-конференции, потому что с одним соперником играем подряд шесть-семь матчей, но давайте заложимся на семь игр. И многие вещи не хочется произносить, так как они могут обернуться в другую сторону, поэтому давайте оставим этот вопрос на более позднее время», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.