ЦСКА впервые за девять лет проиграл в матче стартового раунда плей-офф

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Как отмечается в официальном телеграм-канале КХЛ, ЦСКА потерпел поражение в матче первого раунда плей-офф впервые с 2014 года. Тогда москвичи проиграли все четыре встречи СКА: 0:1, 1:5, 1:2 ОТ, 4:5 ОТ. После этого ЦСКА выиграл в 33 матчах в рамках первого раунда подряд.

Отметим, что за это время ЦСКА успел выбить «Сочи» (4-0), «Слован» (4-0), «Йокерит» (4-0), «Спартак» (4-0 — дважды), «Витязь» (4-0), «Торпедо» (4-0), а также «Локомотив». Кроме того, армейцы выиграли в первом матче текущего плей-офф с «Северсталью».