«Солдат не сбился с пути и с шага». Фёдоров — о сенсационном поражении ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Северсталью».

«Соперника с победой. Мы дали себе шанс, к сожалению, не сложилось. Разберём ошибки, жизнь продолжается. Конечно, хотелось бы другого результата. Но хотеть и мочь — разные вещи. Готовимся к выезду, будет тяжёлый выезд для нас, не так часто мы обыгрывали в гостях «Северсталь».

ЦСКА впервые за девять лет проиграл матч первого раунда? Плей-офф — это такая штука, что всё может быть. Солдат не сбился с пути и с шага, это точно. Так бывает. Овертайм — это часть плей-офф. Это новая стадия для нашей команды, никто не вспоминает прошлое. Увы, сегодня не сложилось, хотя парни сделали достаточно, чтобы в овертайме забить», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

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