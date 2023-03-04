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Фёдоров: пропущенные ЦСКА голы обсуждать не надо. Все и так всё видели

Фёдоров: пропущенные ЦСКА голы обсуждать не надо. Все и так всё видели
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Северсталью».

«Те голы, которые мы пропустили, их обсуждать особо не надо, все и так всё видели. Посмотрим, разберём игру. «Северсталь» — хорошая команда. Очень организованная, подвижная, с чётко налаженной тактической схемой игры. В этом ничего для нас нового нет. Все уступчивые команды остались за бортом.

Мне лично важно, чтобы приходили зрители. Для ребят это хороший стимул. Атмосфера прекрасная, думаю, мы порадовали болельщиков, но пока не результатом», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

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