«Мы «нажрались» очень сильно». Главный тренер «Северстали» — о тайм-ауте в овертайме

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин высказался о победе во встрече первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА, а также о тайм-ауте в овертайме.

«После первой игры мы обращали внимание на игру на вбрасываниях плюс на те мелочи, которые я не буду озвучивать, но внесли коррективы и по позиционной обороне, и по вторым периодам. Но говорить я не буду, пусть Сергей Викторович Фёдоров это сам увидит и сам догадается.

Тайм-аут в овертайме? Мы «нажрались» очень сильно, говоря хоккейным языком. У нас один хоккеист ошибся, я посчитал, что на эту ошибку наложатся другие, и решил взять паузу. Игрокам она нужна была, да и вратарю Сашке Самонову», — сказал Разин на пресс-конференции.

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