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«Там кость ушла». Разин сообщил, что «Северсталь» потеряла двух защитников с переломами

«Там кость ушла». Разин сообщил, что «Северсталь» потеряла двух защитников с переломами
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Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин после победы во встрече первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА рассказал о тяжёлых травмах двух защитников команды — Макара Хабарова и Андрея Чуркина.

«У «Северстали» два защитника вылетели с переломами. В первой встрече Хабаров с переломом ноги закончил, а сегодня Чуркин выбыл. Мы даже не видели, как там и что случилось. Там кость ушла, и я думаю, что понадобится операция», — сказал Разин на пресс-конференции.

Напомним, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч первого раунда плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась во втором овертайме победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0).

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