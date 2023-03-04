Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист The Athletic раскритиковал «Питтсбург» за обмен Дмитрия Куликова из «Анахайма»

Журналист The Athletic раскритиковал «Питтсбург» за обмен Дмитрия Куликова из «Анахайма»
Комментарии

Журналист The Athletic Дом Лущишин раскритиковал обмен российского защитника Дмитрия Куликова из «Анахайм Дакс» в «Питтсбург Пингвинз». Обозреватель поставил «пингвинам» за эту сделку три с минусом, «уткам» — четвёрку.

«Избавление от контракта Брока Макгинна — $ 2,75 млн ещё на два года — это победа. Заставить «Анахайм» придержать часть зарплаты Куликова технически тоже победа… если это игрок, которого команда хочет заполучить. Я бы не стал делать этого. Но сделка действительно даёт «Питтсбургу» больше гибкости в плане потолка зарплат, и это важно.

Или это будет проблема уже для других парней в главном офисе. После того как Рон Хекстолл прожёг ценные активы и место под потолком зарплат, чтобы выменять Микаэля Гранлунда, я действительно скептически отношусь к идее большей гибкости. Последствия этой сделки кажутся грозящей потерей. Возможно, даже большой.

Начнём с того, кого они приобрели: Дмитрия Куликова. Он леворукий защитник, который всю свою карьеру получал время игрока из топ-4, а этот сезон стал для него самым вопиющим. Сколько угодно обвиняйте плохую команду и плохую систему, но вы не можете обвинять каждого игрока — в команде, которая считается худшей по оборонительной части в эпоху аналитики. Они такие плохие из-за конкретных игроков — игроков, в число которых входит Куликов, сыгравший заметную роль.

Может быть, он лучше справляется с менее важной ролью в более сильной команде. Может быть. В прошлом году он был действительно хорош в обороне, а у «Пингвинз» есть богатая история реабилитации защитников. Его игра в этом году была непростой. Но и прошлый год, выглядевщий выдающимся, полностью уничтожен работой Куликова в этом году. Трудно так сильно навредить команде в одиночку, но мы говорим о защитнике, который занимает второе место с конца в «Анахайме» по проценту ожидаемых допущенных голов — 37%. Он большая часть проблемы — в сравнении с плохой командой он был ещё хуже. Согласно данным, собранным Кори Шнайдером, Куликов был обузой при подборе шайб в своей зоне, превращая эти подборы в выходы, и является турникетом на своей синей линии.

Я не уверен, что Куликов лучше кого-то из уже имеющихся игроков. «План» «Питтсбурга» начинает обретать форму, но он совсем не похож на что-то очень хорошее», — приводит слова Лущишина The Athletic.

Новость по теме
Российский защитник Дмитрий Куликов обменян в «Питтсбург» из «Анахайма»
Новость по теме
«Питтсбург» выменял 34-летнего Бонино. Форвард выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023