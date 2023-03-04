Журналист The Athletic раскритиковал «Питтсбург» за обмен Дмитрия Куликова из «Анахайма»

Журналист The Athletic Дом Лущишин раскритиковал обмен российского защитника Дмитрия Куликова из «Анахайм Дакс» в «Питтсбург Пингвинз». Обозреватель поставил «пингвинам» за эту сделку три с минусом, «уткам» — четвёрку.

«Избавление от контракта Брока Макгинна — $ 2,75 млн ещё на два года — это победа. Заставить «Анахайм» придержать часть зарплаты Куликова технически тоже победа… если это игрок, которого команда хочет заполучить. Я бы не стал делать этого. Но сделка действительно даёт «Питтсбургу» больше гибкости в плане потолка зарплат, и это важно.

Или это будет проблема уже для других парней в главном офисе. После того как Рон Хекстолл прожёг ценные активы и место под потолком зарплат, чтобы выменять Микаэля Гранлунда, я действительно скептически отношусь к идее большей гибкости. Последствия этой сделки кажутся грозящей потерей. Возможно, даже большой.

Начнём с того, кого они приобрели: Дмитрия Куликова. Он леворукий защитник, который всю свою карьеру получал время игрока из топ-4, а этот сезон стал для него самым вопиющим. Сколько угодно обвиняйте плохую команду и плохую систему, но вы не можете обвинять каждого игрока — в команде, которая считается худшей по оборонительной части в эпоху аналитики. Они такие плохие из-за конкретных игроков — игроков, в число которых входит Куликов, сыгравший заметную роль.

Может быть, он лучше справляется с менее важной ролью в более сильной команде. Может быть. В прошлом году он был действительно хорош в обороне, а у «Пингвинз» есть богатая история реабилитации защитников. Его игра в этом году была непростой. Но и прошлый год, выглядевщий выдающимся, полностью уничтожен работой Куликова в этом году. Трудно так сильно навредить команде в одиночку, но мы говорим о защитнике, который занимает второе место с конца в «Анахайме» по проценту ожидаемых допущенных голов — 37%. Он большая часть проблемы — в сравнении с плохой командой он был ещё хуже. Согласно данным, собранным Кори Шнайдером, Куликов был обузой при подборе шайб в своей зоне, превращая эти подборы в выходы, и является турникетом на своей синей линии.

Я не уверен, что Куликов лучше кого-то из уже имеющихся игроков. «План» «Питтсбурга» начинает обретать форму, но он совсем не похож на что-то очень хорошее», — приводит слова Лущишина The Athletic.