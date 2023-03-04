The Athletic: Тарасенко «выпнули» из звена Панарина, это может привести к последствиям

Журналист The Athletic Шон Гентайлл оценил обмен американского нападающего Патрика Кейна из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Посмотрим, какое влияние окажет Кейн на льду. Скорее всего, это будет значимо, хотя то, что Тарасенко «выпнули» из звена Артемия Панарина, может иметь интересные последствия. В конечном счёте речь идёт об одном из самых громких имён в истории американского хоккея, меняющем команду очень публично и очень драматично. Вопрос заключается в том, как эффект окажут требования Кейна (и влияние Джеймса Долана — владельца «Рейнджерс») на команды, к которым он относился с пренебрежением. Речь идёт и о наследии Кейна в «Чикаго». Здесь много разных вопросов», — приводит слова Гентайлла The Athletic.