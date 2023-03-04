«Тампа» потерпела четвёртое поражение подряд, проиграв «Баффало». У Кучерова — передача

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).

Голы в составе «клинков» забили Тейдж Томпсон, Винни Хиностроза, Тайсон Джост, Джек Куинн и Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.

За «Тампу» шайбы забросили Брейден Пойнт, Ник Пербикс и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе.

Для «Тампы» это поражение стало четвёртым подряд.