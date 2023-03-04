«Тампа» потерпела четвёртое поражение подряд, проиграв «Баффало». У Кучерова — передача
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 20:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 13:28 (5x4) 1:1 Томпсон (Далин) – 16:15 (5x4) 2:1 Хиностроза (Миттельштадт, Козенс) – 25:35 (5x5) 3:1 Джост – 32:30 (4x5) 4:1 Куинн (Томпсон, Скиннер) – 39:46 (5x5) 5:1 Скиннер – 40:53 (5x4) 5:2 Пербикс (Пол) – 42:55 (5x5) 5:3 Киллорн – 53:18 (4x5)
Голы в составе «клинков» забили Тейдж Томпсон, Винни Хиностроза, Тайсон Джост, Джек Куинн и Джефф Скиннер. Российский защитник Илья Любушкин результативными действиями не отметился.
За «Тампу» шайбы забросили Брейден Пойнт, Ник Пербикс и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв не набрал очков. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе.
Для «Тампы» это поражение стало четвёртым подряд.
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