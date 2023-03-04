«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря передаче Орлова. У Тарасенко — пас

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
На 19-й минуте Чарли Койл вывел «мишек» вперёд. На 21-й минуте Томаш Носек с передачи Чарли Койла забросил шайбу в меньшинстве. На 28-й минуте Алекси Лафренье отыграл один гол. Очко за результативную передачу получил Владимир Тарасенко. На 53-й минуте Патрис Бержерон сделал счёт 3:1. Балл за результативную передачу набрал Дмитрий Орлов. На 57-й минуте Давид Пастрняк забросил четвёртую шайбу. В концовке Лафренье оформил дубль.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 20 из 24 бросков.
- 5 марта 2023
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
22:55
-
22:40
-
22:14
-
22:11
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:25
-
21:22
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:24
-
19:50
-
19:36
-
19:26
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:34
-
18:21
-
18:12
-
18:03
-
17:41
-
17:24