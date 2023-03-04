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«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря передаче Орлова. У Тарасенко — пас

«Бостон» обыграл «Рейнджерс» благодаря передаче Орлова. У Тарасенко — пас
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Койл (Бертуцци, Фредерик) – 18:07 (5x5)   2:0 Носек (Койл) – 20:30 (4x5)   2:1 Лафреньер (Труба, Тарасенко) – 27:03 (5x4)   3:1 Бержерон (Маршан, Орлов) – 52:56 (5x5)   4:1 Пастрняк (Макэвой, Крейчи) – 56:40 (5x5)   4:2 Лафреньер – 58:34 (5x5)

На 19-й минуте Чарли Койл вывел «мишек» вперёд. На 21-й минуте Томаш Носек с передачи Чарли Койла забросил шайбу в меньшинстве. На 28-й минуте Алекси Лафренье отыграл один гол. Очко за результативную передачу получил Владимир Тарасенко. На 53-й минуте Патрис Бержерон сделал счёт 3:1. Балл за результативную передачу набрал Дмитрий Орлов. На 57-й минуте Давид Пастрняк забросил четвёртую шайбу. В концовке Лафренье оформил дубль.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин очков не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 20 из 24 бросков.

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