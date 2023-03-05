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«Даллас» обыграл «Колорадо», Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб

«Даллас» обыграл «Колорадо», Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 7:3.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи усилиями Джейсона Робертсона. На 11-й минуте «Даллас» удвоил преимущество в счёте благодаря голу Миро Хейсканена. Ещё до конца первой двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами — сначала Самуэль Жирар сократил отставание «Колорадо» в счёте, а затем Джо Павелски заюил третий гол «Старз» в игре.

Во втором периоде «Даллас» отличился ещё дважды — авторами голов стали Мэйсон Марчмент и Радек Факса.

На 45-й минуте встречи Уайатт Джонсон забросил шестую шайбу «Старз» в этой игре. В последние десять минут игры «Колорадо» удалось усилиями Эндрю Кольяно и Эвана Родригеса отыграть две шайбы, однако точку в матче поставил Джейсон Робертсон, оформивший дубль броском по пустым воротам — 7:3.

Голкипер Александр Георгиев был заменён на 32-й минуте встречи после пятой пропущенной шайбы «Эвеланш». Евгений Дадонов в этом матче результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2023, суббота. 23:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Робертсон (Хинц, Павелски) – 03:33 (5x5)   2:0 Хейсканен (Бенн) – 10:09 (5x5)   2:1 Жирар (Ньюхук) – 16:03 (5x5)   3:1 Павелски (Робертсон, Хинц) – 17:42 (5x5)   4:1 Марчмент (Сутер, Сегин) – 25:25 (5x5)   5:1 Факса (Линделль) – 31:39 (5x5)   6:1 Джонстон – 44:15 (5x5)   6:2 Кольяно (Жирар, О'Коннор) – 51:49 (5x5)   6:3 Родригес (Ньюхук, Жирар) – 56:19 (5x4)   7:3 Робертсон – 56:53 (en)
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