«Даллас» обыграл «Колорадо», Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 7:3.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте встречи усилиями Джейсона Робертсона. На 11-й минуте «Даллас» удвоил преимущество в счёте благодаря голу Миро Хейсканена. Ещё до конца первой двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами — сначала Самуэль Жирар сократил отставание «Колорадо» в счёте, а затем Джо Павелски заюил третий гол «Старз» в игре.
Во втором периоде «Даллас» отличился ещё дважды — авторами голов стали Мэйсон Марчмент и Радек Факса.
На 45-й минуте встречи Уайатт Джонсон забросил шестую шайбу «Старз» в этой игре. В последние десять минут игры «Колорадо» удалось усилиями Эндрю Кольяно и Эвана Родригеса отыграть две шайбы, однако точку в матче поставил Джейсон Робертсон, оформивший дубль броском по пустым воротам — 7:3.
Голкипер Александр Георгиев был заменён на 32-й минуте встречи после пятой пропущенной шайбы «Эвеланш». Евгений Дадонов в этом матче результативными действиями не отметился.
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