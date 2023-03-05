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Барабанов забил «Вашингтону» и набрал 40-е очко в сезоне

Барабанов забил «Вашингтону» и набрал 40-е очко в сезоне
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В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Барабанов. Таким образом, Барабанов набрал 40-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 13 голов и 27 результативных передач при коэффициенте полезности «-21».
Всего за карьеру в НХЛ Барабанов принял участие в 150 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 61 результативную передачу при коэффициенте полезности «-25».

На данный момент «Сан-Хосе» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

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