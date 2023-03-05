Орлов продлил результативную серию за «Бостон» до четырёх матчей

Российский защитник Дмитрий Орлов продлил результативную серию за «Бостон Брюинз» до четырёх матчей.
Орлов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).
В нынешнем сезоне Орлов провёл за «Бостон» пять матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.
Орлов начинал сезон в «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл 43 матча в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и сделал 16 результативных передач.
Отметим, победная серия «Бостона» составляет десять матчей. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Бостон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 10 марта.
- 5 марта 2023
-
04:02
-
02:56
-
02:14
-
00:00
- 4 марта 2023
-
23:50
-
23:44
-
23:18
-
23:15
-
23:09
-
22:55
-
22:40
-
22:14
-
22:11
-
21:48
-
21:44
-
21:42
-
21:25
-
21:22
-
21:04
-
21:00
-
20:45
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:28
-
20:24
-
19:50
-
19:36
-
19:26
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:34
-
18:21
-
18:12