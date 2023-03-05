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Орлов продлил результативную серию за «Бостон» до четырёх матчей

Орлов продлил результативную серию за «Бостон» до четырёх матчей
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Российский защитник Дмитрий Орлов продлил результативную серию за «Бостон Брюинз» до четырёх матчей.
Орлов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).

В нынешнем сезоне Орлов провёл за «Бостон» пять матчей в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив пять голов и четыре результативные передачи.

Орлов начинал сезон в «Вашингтон Кэпиталз», за который провёл 43 матча в регулярном чемпионате, в которых забил три гола и сделал 16 результативных передач.

Отметим, победная серия «Бостона» составляет десять матчей. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче «Бостон» встретится с «Эдмонтон Ойлерз». Матч состоится 10 марта.

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