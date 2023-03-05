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Александр Овечкин забил 34-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Александр Овечкин забил 34-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания проходит третий период. Счёт в матче 6:3 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин забил 34-й гол в нынешнем сезоне. Также на его счету 25 результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1333 матчах, в которых записал в свой актив 814 голов и 655 результативных передач при коэффициенте полезности «+79».

На данный момент «Вашингтон» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 66 очков.

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