Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

За «Вашингтон» дубль оформил Крэйг Смит и российский нападающий Александр Овечкин. Также по разу отличились Николя Обе-Кюбель, Мэтт Ирвин, Ти Джей Оши и Дилан Строум. Отметим, Овечкин также отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев закончил встречу с коэффициентом полезности «+1».

За «Сан-Хосе» забивали Томаш Гертл, российский нападающий Александр Барабанов и Нико Штурм. Форвард Евгений Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».