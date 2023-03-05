Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.
За «Вашингтон» дубль оформил Крэйг Смит и российский нападающий Александр Овечкин. Также по разу отличились Николя Обе-Кюбель, Мэтт Ирвин, Ти Джей Оши и Дилан Строум. Отметим, Овечкин также отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев закончил встречу с коэффициентом полезности «+1».
За «Сан-Хосе» забивали Томаш Гертл, российский нападающий Александр Барабанов и Нико Штурм. Форвард Евгений Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
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