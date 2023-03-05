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Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

За «Вашингтон» дубль оформил Крэйг Смит и российский нападающий Александр Овечкин. Также по разу отличились Николя Обе-Кюбель, Мэтт Ирвин, Ти Джей Оши и Дилан Строум. Отметим, Овечкин также отметился результативной передачей. Форвард Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями. Защитник Александр Алексеев закончил встречу с коэффициентом полезности «+1».

За «Сан-Хосе» забивали Томаш Гертл, российский нападающий Александр Барабанов и Нико Штурм. Форвард Евгений Свечников завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 8
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Гертл (Карлссон, Эклунд) – 12:03 (5x4)   2:0 Барабанов (Кутюр, Юнссон) – 15:30 (5x5)   2:1 Смит (Строум, Милано) – 28:46 (5x5)   2:2 Обе-Кюбель (Шири, Дауд) – 31:30 (5x5)   2:3 Ирвин (Карлссон, Обе-Кюбель) – 35:28 (5x5)   2:4 Смит (Сандин, Строум) – 39:02 (5x5)   2:5 Оши (Овечкин, Сандин) – 45:50 (5x4)   3:5 Штурм (Грегор, Карлссон) – 49:02 (5x5)   3:6 Овечкин (Уилсон, Карлссон) – 49:11 (5x5)   3:7 Овечкин (Иорио, Сандин) – 56:05 (5x5)   3:8 Строум (Милано) – 57:30 (5x5)
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