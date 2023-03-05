Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» уверенно обыграть «Торонто»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Нильс Оман, а также российский форвард Андрей Кузьменко. На счету россиянина теперь 29 шайб и 26 передач в 61 матче нынешнего сезона. Другие российские хоккеисты, а именно Василий Подколзин и Виталий Кравцов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумели.
Единственную шайбу гостей забросил Джон Таварес.
«Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, «Ванкувер» — шестое в Тихоокеанском.
НХЛ - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кузьменко (Хьюз, Бёзер) – 37:51 (5x4) 1:1 Таварес (Нюландер, Райлли) – 41:32 (5x4) 2:1 Петтерссон (Миллер, Майерс) – 46:49 (4x5) 3:1 Миллер (Петтерссон) – 47:33 (4x5) 4:1 Оман (Бёзер, Ди Джузеппе) – 52:34 (5x5)
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