Шайба Кузьменко помогла «Ванкуверу» уверенно обыграть «Торонто»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Нильс Оман, а также российский форвард Андрей Кузьменко. На счету россиянина теперь 29 шайб и 26 передач в 61 матче нынешнего сезона. Другие российские хоккеисты, а именно Василий Подколзин и Виталий Кравцов результативными действиями по ходу матча отличиться не сумели.

Единственную шайбу гостей забросил Джон Таварес.

«Торонто» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, «Ванкувер» — шестое в Тихоокеанском.