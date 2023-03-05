Александр Овечкин добрался до отметки в 60 очков за сезон
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы в матче. Эти голы стали для 37-летнего нападающего 34-м и 35-м в текущем регулярном сезоне. На счету форварда также 25 результативных передач. Таким образом Овечкин покорил отметку в 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
Также Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб. У Александра теперь за счету 815 голов. У легендарного канадского форварда — 894.
После окончания матча Овечкин был признан первой его звездой.
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