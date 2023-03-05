Александр Овечкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава «Кэпиталз». Первой звездой встречи признан российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого два гола и одна результативная передача.

Второй звездой стал Николя Обе-Кюбель, отличившийся голом и ассистом. Третья звезда — Мэтт Ирвин, на счету которого заброшенная шайба.

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб.