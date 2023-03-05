Бобровский без клюшки совершил сумасшедший сейв на Кросби в атаке два в одного

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На последней минуте второго периода сумасшедший сейв совершил российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин нейтрализовал выход вда в одного в исполнении нападающих «Питтсбурга» Рикарда Ракелля и Сидни Кросби. Голкипер перемещаясь от отдной штанги к другой выпустил клюшку из рук и успел блином отразить бросок Кросби в угол ворот.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В прошедшем матче Бобровский отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.
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