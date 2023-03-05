Три очка Овечкина в победном матче, Рахмонов победил Нила сабмишеном. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин заработал три очка в победном матче против «Сан-Хосе Шаркс», боец из Казахстана Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приёмом, легендарный американский боец Джон Джонс гильотиной победил Сириля Гана в главном бою UFC 285. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе».

2. Шавкат Рахмонов самбишном победил Джеффа Нила на UFC 285.

3. Джон Джонс гильотиной победил Сириля Гана и стал обладателем титула в тяжёлом весе

4. Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк.

5. Грассо самбишном победила Шевченко и стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.

6. Хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу в игре с «Ростовом».

7. «Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии.

8. «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» благодаря голу на 90+7-й минуте.

9. Лионель Месси совершил 1000-е голевое действие в рамках клубной карьеры.

10. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый.

11. «Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо». Счёт в серии — 1-1.