Три очка Овечкина в победном матче, Рахмонов победил Нила сабмишеном. Главное к утру

Российский хоккеист Александр Овечкин заработал три очка в победном матче против «Сан-Хосе Шаркс», боец из Казахстана Шавкат Рахмонов победил Джеффа Нила удушающим приёмом, легендарный американский боец Джон Джонс гильотиной победил Сириля Гана в главном бою UFC 285. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе».
2. Шавкат Рахмонов самбишном победил Джеффа Нила на UFC 285.
3. Джон Джонс гильотиной победил Сириля Гана и стал обладателем титула в тяжёлом весе
4. Грачёва вышла в финал турнира в Остине, где сыграет с украинкой Костюк.
5. Грассо самбишном победила Шевченко и стала обладательницей титула в наилегчайшем весе.
6. Хет-трик Дзюбы принёс «Локомотиву» победу в игре с «Ростовом».
7. «Северсталь» вырвала победу во втором овертайме матча с ЦСКА и сравняла счёт в серии.
8. «Арсенал» одержал волевую победу над «Борнмутом» благодаря голу на 90+7-й минуте.
9. Лионель Месси совершил 1000-е голевое действие в рамках клубной карьеры.
10. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна, Леклер — третий, Алонсо — пятый.
11. «Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо». Счёт в серии — 1-1.
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