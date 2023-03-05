Бобровский ввязался в потасовку после того, как игрок «Питтсбурга» сбил его с ног

В Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В середине третьего периода нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер намеренно въехал в российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского. Голкипер упал на спину и потерял свой шлем. Немедленно на льду вспыхнула потасовка, а россиянин вскочил с ног и ринулся мстить обидчику. По итогам большой заварухи двумя штрафными минутами за атаку на вратаря был наказан Цукер.

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В прошедшем матче Бобровский отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.