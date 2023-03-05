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Онлайн-трансляция третьего матча серии первого раунда плей-офф «Адмирал» — «Салават Юлаев»

Онлайн-трансляция третьего матча серии первого раунда плей-офф «Адмирал» — «Салават Юлаев»
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Сегодня, 5 марта, в Владивостоке пройдёт третий матч серии 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Начало матча — в 10:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале KHL.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа

В сезонной серии из четырёх матчей команды поделили победы поровну, выиграв в своих домашних матчах. Отметим, что в первом матче серии принял участие нападающий «Салавата Юлаева» Джош Хо-Сэнг. Легионер получил травму в своём первом матче в КХЛ с питерским СКА в начале сентября и больше в регулярном чемпионате КХЛ участия не принимал.

Первый матч закончился победой «Адмирала» со счётом 2:1 в овертайме. Во втором матче уверенный реванш взяли уфимские хокеисты со счётом 5:2.

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