«Это была грязная игра, я попытался защитить себя». Бобровский — о стычке с Цукером

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свою стычку с участием нападающего «Питтсбурга» Джейсона Цукера. Форвард «пингвинов» на большой скорости сбил голкипера и спровоцировал массовую потасовку.
«Он нарочно выставил локоть, мне это не понравилось. Это была грязная игра, я попытался встать и защитить себя. Чувствую себя нормально, успел заметить периферическим зрением, что он выставил локоть, и смог сгруппироваться и защитить себя.
Стычка не имеет значения, это просто небольшой наплыв эмоций, после чего ты фокусируешься, успокаиваешься и готов играть дальше. Моя сотая победа в составе «Флориды»? И во взлётах, и в падениях меня всегда поддерживают, помогают. Я здесь счастлив», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.
Голкипер отразил 31 бросок и был признан первой звездой встречи.
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