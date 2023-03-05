«Он один из величайших игроков в истории». Дебютант НХЛ — о результативном пасе Овечкину

Защитник «Вашингтона» Винсент Иорио поделился эмоциями от своего первого набранного балла в НХЛ. 20-летний канадец ассистировал капитану «Кэпиталз» Александру Овечкину в победном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (8:3).

«Он один из величайших игроков в истории, набрать своё первое очко в одном из его голов – это необычайная честь для меня. Я равняюсь на Ови, многие игроки на него равняются. Я счастлив», — цитирует Иорио пресс-служба НХЛ.

Овечкин в прошедшем матче оформил дубль и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 79 шайб. Теперь на счету Александра 815 голов. Напомним, у легендарного канадского форварда их 894. В текущем сезоне Овечкин набрал 60 (35+25) очков в 59 матчах.