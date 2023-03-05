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Форвард «Тампы» о снятии лидеров с матча: Купер отправил сообщение — мы должны стать лучше

Форвард «Тампы» о снятии лидеров с матча: Купер отправил сообщение — мы должны стать лучше
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Нападающий «Тампа-Бэй» Энтони Чирелли отреагировал на решение тренерского штаба команды усадить на лавку первое звено «Лайтнинг» на третий период матча с «Баффало» (3:5).

«Все просто должны стать лучше. Очевидно, что Куп пытается отправить нашим лидерам сообщение, но это касается всей команды. Каждый из нас должен улучшить свою игру и просто работать немного усерднее и быть лучше в течение полных 60 минут матча», — цитирует Чирелли Sportsnet.

Напомним, «Сэйбрз» вели в счёте после второго периода 4:1, а лидеры «Лайтнинг» имели отрицательные показатели полезности: Никита Кучеров «-1», Брендан Пойнт «-2» и Стивен Стэмкос «-3». «Лайтнинг» потерпели четвёртое поражение подряд и в следующем матче встретятся с «Каролиной» 5 марта в 23:00 по мск.

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