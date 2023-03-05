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«Адмирал» отыграл две шайбы и вырвал победу в овертайме матча с «Салаватом Юлаевым»

«Адмирал» отыграл две шайбы и вырвал победу в овертайме матча с «Салаватом Юлаевым»
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Во Владивостоке прошёл третий матч серии плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Упорный матч закончился со счётом 3:2 в овертайме пользу «Адмирала».

Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Счёт в матче на 38-й минуте открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Ивана Дроздова и Данила Башкирова. Удвоил преимущество гостей в матче Николай Кулёмин с передачи Александра Кадейкина. «Адмирал» начал возвращение в игру с гола Динара Хамидуллина на 44-й минуте матча. Хозяева сравняли счёт за три с половиной минуты до конца третьего периода усилиями Евгения Лисовца. В овертайме победу принёс бросок Юрия Паутова. Отметим отсутствие штрафных минут по итогам матча у обеих команд.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
05 марта 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пименов (Дроздов, Башкиров) – 37:32 (5x5)   0:2 Кулёмин (Кадейкин) – 38:51 (5x5)   1:2 Хамидуллин – 43:29 (5x5)   2:2 Лисовец (Гареев, Файзуллин) – 56:35 (5x5)   3:2 Паутов (Файзуллин) – 74:26 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.

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