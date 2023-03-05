«Адмирал» отыграл две шайбы и вырвал победу в овертайме матча с «Салаватом Юлаевым»

Во Владивостоке прошёл третий матч серии плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Упорный матч закончился со счётом 3:2 в овертайме пользу «Адмирала».
Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Счёт в матче на 38-й минуте открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Ивана Дроздова и Данила Башкирова. Удвоил преимущество гостей в матче Николай Кулёмин с передачи Александра Кадейкина. «Адмирал» начал возвращение в игру с гола Динара Хамидуллина на 44-й минуте матча. Хозяева сравняли счёт за три с половиной минуты до конца третьего периода усилиями Евгения Лисовца. В овертайме победу принёс бросок Юрия Паутова. Отметим отсутствие штрафных минут по итогам матча у обеих команд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.
- 5 марта 2023
-
13:50
-
13:40
-
13:32
-
13:22
-
13:13
-
13:08
-
12:43
-
12:40
-
12:26
-
12:09
-
12:08
-
11:54
-
11:42
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:21
-
09:00
-
08:53
-
08:33
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
06:19
-
06:04
-
05:59
-
05:47
-
05:47