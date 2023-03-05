«Адмирал» отыграл две шайбы и вырвал победу в овертайме матча с «Салаватом Юлаевым»

Во Владивостоке прошёл третий матч серии плей-офф 1/4 Восточной конференции КХЛ между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Упорный матч закончился со счётом 3:2 в овертайме пользу «Адмирала».

Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. Счёт в матче на 38-й минуте открыл нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов с передач Ивана Дроздова и Данила Башкирова. Удвоил преимущество гостей в матче Николай Кулёмин с передачи Александра Кадейкина. «Адмирал» начал возвращение в игру с гола Динара Хамидуллина на 44-й минуте матча. Хозяева сравняли счёт за три с половиной минуты до конца третьего периода усилиями Евгения Лисовца. В овертайме победу принёс бросок Юрия Паутова. Отметим отсутствие штрафных минут по итогам матча у обеих команд.

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«Адмирал» повёл в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится во Владивостоке 7 марта. Начало встречи — в 12:30 мск.