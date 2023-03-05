«Не знаю, удивляет ли это меня». Главный тренер «Вашингтона» высказался о дубле Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о дубле российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».
«После первого гола я подумал, что Ови завёлся, «расчехлился», а игра в большинстве начала немного получаться. Я не знаю, удивляет ли это меня, потому что я всякое видал. Но это впечатляет, это уж точно», — приводит слова Питера Лавиолетта The Athletic.
Напомним, ранее закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:3.
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